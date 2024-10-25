СК РФ предъявил обвинения чиновникам с Украины за преступления в Донбассе

Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу (2016–2010 годы) и бывшего заместителя председателя Главного управления разведки украинского Минобороны И. Разинкова (2014–2016 годы) в преступлениях в Донбассе. Об этом сообщает СК РФ.

Как сообщили в Следственном комитете, Бурба и Разинков играли ключевую роль в так называемой «антитеррористической операции в Донбассе». Их действия привели к обстрелам украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, в результате чего пострадали мирные жители, включая детей, и была разрушена инфраструктура.

В настоящее время принимаются все меры для розыска и ареста Бурбы и Разинкова, добавили в СК РФ.

В середине октября сообщалось, что командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 5,5 года колонии за призывы калечить российских военнослужащих, находящихся в плену.

Ранее суд приговорил к 7 годам колонии воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии.