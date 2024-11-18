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В администрации президента Турции опровергли сообщения о предложениях Эрдогана по Украине

Анкара не готовила для G20 предложения по прекращению конфликта на Украине

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Goran Tomasevic/Reuters

Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента опроверг утверждения о том, что Анкара якобы подготовила для саммита G20 предложения по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В центре подчеркнули, что турецкая сторона поддерживает дипломатические инициативы по прекращению Российско-украинского конфликта.

18 ноября агентство Bloomberg писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке украинского конфликта. Оно предусматривает создание «демилитаризованной зоны» на востоке Донбасса, а также приостановку рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет.

До этого сообщалось, что урегулирование российско-украинского конфликта будет приоритетом президента Турции на саммите G20, который проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро. Турецкий дипломатический источник подчеркнул, что главная задача Эрдогана — остановить боевые действия и добиться устойчивого прекращения огня.

Ранее Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20

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