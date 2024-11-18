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Стало известно, что Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений Трампа

Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на посты при Трампе

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Yuki Iwamura/AP

Американский предприниматель Илон Маск и советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что 13 ноября в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде Маск поднял вопрос, не слишком ли большое влияние оказывает Эпштейн на назначения в будущей администрации. Он имел в виду назначение на пост главы минюста бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, а также Уильяма Макгинли на пост советника по юридическим вопросам. Эпштейн разозлился, что Маск поставил под сомнение квалификацию его кандидатов.

«Их полные проблем отношения достигли критической точки», — рассказали источники.

В определенный момент, который источники описывают как «крупный скандал», глава Tesla и SpaceX также обвинил Эпштейна в «сливе» в СМИ деталей перехода власти Трампу.

16 ноября газета New York Post писала о том, что должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Отмечалось, что окружение Трампа было «шокировано идеей назначить Эпштейна на столь важный пост», однако сам избранный президент отнесся к ней с большим интересом.

Ранее Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска.

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Выборы в США - 2024
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