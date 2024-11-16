В США назвали имя вероятного спецпосланника Трампа по Украине

Должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Об этом пишет The New York Times.

Со ссылкой на осведомленные источники издание указывает, что идея была представлена Трампу одним из его помощников во время полета в Вашингтон на первую после победы встречу с действующим президентом Джо Байденом. Окружение Трампа было «шокировано идеей назначить Эпштейна на столь важный пост», однако сам избранный президент отнесся к ней с большим интересом. Он не принял его, но и не отклонил.

Об Эпштейне известно, что он родился в России и жил там в детстве, у него есть родственники в РФ и на Украине. В окружении Трампа он считается весьма влиятельной фигурой, Трамп советуется с ним по многим вопросам, включая кадровые. Опыта дипломатической работы у него нет, но в юридических вопросах он весьма сведущ. В частности, он был одним из авторов стратегии, позволившей Трампу отбиться от множества обвинений разного рода до выборов.

«Какое бы назначение ни получил в итоге мистер Эпштейн — «советник», «консультант» или что-то ещё, — его влияние в правительстве будет долгосрочным», — отмечается в статье.

13 ноября украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине является Брайан Хук — адъюнкт-профессор Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка.

Ранее в Кремле ответили, назначит ли Россия спецпосланника по Украине.