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В Госдуме могут обсудить проект по вопросам незаконной миграции 20 ноября

В ГД могут обсудить проект обращения к Мишустину по вопросам незаконной миграции

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Depositphotos

Госдума на пленарном заседании 20 ноября может обсудить проект обращения палаты парламента к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Об этом следует из проекта решения Совета Думы, передает ТАСС.

«Включить проект постановления <…> «об обращении Государственной думы <…> к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции» в проект порядка работы заседания Государственной думы 20 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

По пресс-службе отметили, что ГД были сформированы законы для противодействия нелегальной миграции. Депутаты предложили единый подход к вопросу урегулирования трудовой миграции. В ходе предстоящего заседания планируется «установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других государств трудовых ресурсов», а также сформулировать потребности рынка труда.

Помимо этого, в ГД предложили обязать мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку. Такая мера будет применима для тех иностранцев, которые работают в сферах, где знание языка является необходимым.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

Ранее стало известно, что в России может появиться «Мигрант ID».

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