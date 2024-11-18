В Словении назвали поставку ATACMS Киеву попыткой сорвать мир на Украине

Поставка Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет дальнего радиуса действия может сорвать усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в соцсети Х заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон.

«Существует настоятельная необходимость установления прочного и справедливого мира. <...> Поставка ракет большой дальности может иметь прямо противоположный эффект», — написала министр.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее Трампа призвали вмешаться в ситуацию с разрешением ударов ATACMS по России.