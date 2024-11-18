Путин и Шольц не обсуждали тему ударов дальнобойными ракетами вглубь России

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора не обсуждали тему разрешения Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли такая тема во время переговоров политиков.

Он также рассказал, что помощники президента РФ и канцлера ФРГ пока не связывались друг с другом, но это может скоро произойти из-за напряженной и сложной ситуации.

По его словам, контакты помощников лидеров двух стран будут постоянными на фоне очень динамичного развития сложившийся ситуации.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В немецком правительстве заявили, что в ходе беседы канцлер призвал президента РФ к переговорам с Киевом для достижения долгосрочного мира.

17 ноября канцлер ФРГ сообщил, что проведет еще один разговор с Путиным.

Ранее МИД Италии заявил, что не изменил позицию по поводу ударов Украины вглубь России.