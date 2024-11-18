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В России продлят нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Госдуме в срок до 1 апреля продлить нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до конца 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения», — отмечается в поручении.

Нулевая ставка НДС для гостиниц была введена 1 июля 2022 года. Изначально срок действия инициативы заканчивался 30 июня 2027 года.

15 ноября стало известно, что 32% россиян в поездках по стране бронируют гостиницы категории «три звезды». Это следует из опроса, проведенного Банком ДОМ.РФ совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. 14% респондентов отметили, что предпочтут более «звездный» отель, потому что уровень гостиницы для них «очень важен». При этом 19% участников опроса заявили, что им не хватает качественных отелей для комфортных поездок по России.

Ранее россияне стали чаще бронировать гостевые дома и виллы на новогодние праздники.

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