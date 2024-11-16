Россияне стали чаще бронировать гостевые дома и виллы на новогодние праздники

Чаще всего внутри России путешественники на новогодние праздники бронируют номера в отелях — на них приходится 78,7% заказов. За год спрос на данный тип жилья снизился на 5%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Популярнее всего четырехзвездочные гостиницы, которые выбирают в 39,0% случаев. Стоимость забронированной ночи на праздники в 2025 году составляет около 14 000 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом сезоне. Следом идут трехзвездочные отели: их уже забронировали 31,0% путешественников; цена номера, как и год назад, — 8 000 рублей. Также довольно востребованы у россиян гостиницы без звезд (доля — 14,0%, средний чек остался без изменений — 7 000 рублей) и пятизвездочные отели (11,0%, номер — 23 000 рублей, что на 25% дороже сезона 2024 года). Реже всего туристы выбирают гостиницы с двумя звёздами: на них приходится всего 5% от всех заказов; ночь стоит около 6 000 рублей, и это на 10% больше, чем год назад.

Довольно часто россияне выбирают для отдыха на зимних каникулах апартаменты: за год спрос на них увеличился на 9%, а доля достигла 14,1%. Остановиться там можно за 7 000 рублей в сутки, что на 15% выше, чем в новогодние праздники 2024 года.

Также серьезно увеличился интерес россиян к гостевым домам, виллам и шале: количество бронирований таких объектов выросло в 2 раза, до 3,9%. В среднем арендовать дом можно за 7 500 рублей, что на 20% дороже прошлого года.

Кроме того, некоторые путешественники выбирают для новогодних каникул хостелы (доля 2,6%, рост за год составил 30%), глэмпинги (0,5%; рост в 5 раз) и санатории (0,2%; рост в 2 раза). Среди этих типов жилья дороже всего обойдется отдых в санаториях — в среднем в 22 000 рублей в сутки (это на 15% больше, чем год назад). В глэмпинге можно остановиться за 15 000 рублей (+22%), а забронировать номер в хостеле — за 2 300 рублей (-4%).

В других странах российские туристы также предпочитают отдыхать в отелях — на них приходится 83,5% бронирований, и за год спрос практически не изменился.

Чаще всего для зимнего отдыха россияне выбирают гостиницы с четырьмя звездами: доля составляет 41,0%, а сутки стоят в среднем 18 000 рублей (+25%). Также многие останавливаются в пятизвездочных и пятизвездочных отелях — на них приходится 27,0% и 19,0% соответственно. За год стоимость номера в гостинице категории «три звезды» снизилась на 5%, до 10 000 рублей в сутки, а вот «пять звезд» подорожали на 14%, до 40 000 рублей за ночь. Реже всего в других странах россияне бронируют отели без звезд (доля — 7%) и с двумя звездами (6%). Номера в этих категориях за год подешевели на 20% и составляют 8 000 и 6 000 рублей в сутки.

На втором месте по популярности у россиян — апартаменты. Для зимнего отдыха их уже забронировали 8,2% путешественников, запланировавших поездки за границу (за год доля не изменилась). Средняя стоимость суток в апартаментах составляет 11 500 рублей, как и праздниках 2024-го.

На 15% чаще стали бронировать гостевые дома, виллы и шале — доля достигла 6,0%. Возможно, одной из причин является снижение цен аренды на 17%, до 6 500 рублей за ночь. Также за год на 63% выросла популярность хостелов, сейчас на них приходится 2,3% бронирований. Стоимость ночи в хостеле за границей выросла на 7% и составляет 4 500 рублей.

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