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Стало известно, когда Зеленский представит Раде свой новый план

«УП»: Зеленский представит Раде «План устойчивости Украины» 19 ноября

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Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре представит депутатам Верховной рады свой «План внутренней устойчивости Украины». О его деталях сообщает газета «Украинская правда» («УП»).

Предполагается, что презентация пройдет во вторник, 19 ноября.

Со ссылкой на собственные источники издание пишет, что в новом плане Зеленского речь идет об изменении подходов к мобилизации и рекрутингу, разработке и наращиванию производства вооружений, защите энергосистемы страны, привлечении инвестиций в украинскую экономику. Кроме того, в нем будут затронуты темы надлежащей интеграции военных в социальную жизнь, обновлении политики в отношении оружия в гражданском обороте, а также создания Министерства объединения украинцев.

Известно также, что одним из центральных элементов плана станет акцент на усиление «культурного суверенитета» Украины через создание и продвижение отечественного контента, который, по мнению Зеленского, поможет укрепить национальный дух и привлекать внимание к позиции страны.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия».

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