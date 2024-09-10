Шмыгаль объяснил необходимость создания министерства возвращения украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя намерение властей создать орган с рабочим названием «министерство возвращения украинцев», заявил, что в настоящее время за пределами страны находятся 7,5 млн украинцев и нужно организовать работу по их возвращению на родину. Его слова передает ТАСС.

«Идея создания министерства состоит в том, чтобы уделить внимание 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом», — сказал он.

Шмыгаль уточнил, что пока вопросами возвращения граждан в страну отдельно занимаются Минэкономики, МИД, Минсоцполитики и другие ведомства. Чтобы наладить работу, было принято решение создать команду, которая будет заниматься только этой проблемой.

Премьер отметил, что, вероятно, не все украинцы захотят вернуться, поэтому нужно придумать механизмы, чтобы их мотивировать на возвращение.

Также он одновременно выразил надежду, что новое министерство, «поможет вернуть миллионы украинцев».

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что власти, чтобы вернуть с Запада своих граждан, хотят образовать министерство возвращения украинцев.

В апреле мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возвращение из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом». Он также сказал, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться на Украину.

Ранее Венгрия сократила выдачу льготного жилья беженцам с Украины.