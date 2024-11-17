Оппозиция в Тбилиси ставит на площадях палатки

Протестующие против итогов парламентских выборов в Грузии ставят в центре Тбилиси палатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Первые палатки были установлены перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Также акция протеста параллельно проходит перед парламентом Грузии в центре Тбилиси — однако участники этой акции завершают протест здесь и выдвигаются к зданию университета.

До этого стало известно, что представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники и также гражданские активисты проводят шествие в Тбилиси против итогов парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.