Президент Абхазии поручил СБ принять меры по предотвращению противоправных действий

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Совету безопасности принять меры по предотвращению противоправных действий в республике. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Заседание Совета безопасности прошло 18 ноября под председательством президента. На нем обсуждалась сложившаяся ситуация и меры по ее стабилизации.

«Глава государства дал конкретные поручения членам СБ, касающиеся предотвращения противоправных действий», — говорится в сообщении.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие 15 ноября захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента.

Бжания сообщал, что власти не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Происходящее в стране он считает попыткой госпереворота.

18 ноября в стране состоялось заседание парламента в здании палаты, находящемся под контролем оппозиции.

Ранее в парламенте Абхазии заявили о прогрессе в переговорах с оппозицией.