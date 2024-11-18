Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Абхазии поручил СБ принять меры по предотвращению противоправных действий

Бжания поручил СБ Абхазии принять меры по предотвращению противоправных действий

close
РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Совету безопасности принять меры по предотвращению противоправных действий в республике. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Заседание Совета безопасности прошло 18 ноября под председательством президента. На нем обсуждалась сложившаяся ситуация и меры по ее стабилизации.

«Глава государства дал конкретные поручения членам СБ, касающиеся предотвращения противоправных действий», — говорится в сообщении.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие 15 ноября захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента.

Бжания сообщал, что власти не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Происходящее в стране он считает попыткой госпереворота.

18 ноября в стране состоялось заседание парламента в здании палаты, находящемся под контролем оппозиции.

Ранее в парламенте Абхазии заявили о прогрессе в переговорах с оппозицией.

Все новости на тему:
Протесты в Абхазии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами