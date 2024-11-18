В Абхазии прошло заседание парламента

Заседание парламента Абхазии состоялось в здании палаты, находящемся под контролем оппозиции. Об этом сообщил депутат Кан Кварчия, передает «D News».

На заседании присутствовали 20 депутатов, в том числе спикер парламента Лаша Ашуба.

Кварчия выступил с инициативой о том, чтобы вице-президент Абхазии Бадра Гунба лично провел переговоры с лидером оппозиции на площадке парламента при присутствии спикера.

Ашуба ранее заявлял, депутаты пришли к определенному прогрессу в переговорах с оппозицией, но пока этого недостаточно для урегулирования ситуации.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие заявляют, что не против отношений с Россией, но обеспокоены возможными злоупотреблениями со стороны «российских олигархов». 15 ноября демонстранты захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Аслана Бжании. В ответ власти пообещали отозвать проект о ратификации соглашения.

Бжания сообщал, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

Ранее в МИД Абхазии раскрыли местонахождение президента.