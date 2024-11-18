Избранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, отменит решение действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Есть все шансы, что Трамп отменит это решение — действительно, его лагерь уже обвинил Байдена в попытке «эскалации» конфликта», — говорится в сообщении издания.

Американские официальные лица признают, что разрешение на нанесение ударов вглубь территории России вряд ли существенно изменят ситуацию на поле боя.

До этого бывший американский морпех Скотт Риттер заявлял, что Трампу необходимо вмешаться в ситуацию с ATACMS, поскольку реализация такого шага фатальна.

По словам бывшего американского военного, разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России не может привести ни к чему хорошему.

Ранее первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Байден разрешил бить вглубь России.