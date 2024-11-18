Пашинян отправил в отставку ряд высокопоставленных чиновников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку.

«Я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности», — написал он.

По его словам, причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем он «говорил публично».

Пашинян добавил, что не может «отрицать заслуги упомянутых коллег» в развитии государственности, и поблагодарил «всех за вклад» и понимание.

Накануне в СМИ Армении появилась информация, что премьер решил уволить ряд ключевых министров и глав ведомств — главу МВД, главу Антикоррупционного комитета, руководителя Следственного комитета, главу Комитета государственных доходов и министра территориального управления.

В частности, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку. Казарян являлся одной из самых приближенных к премьер-министру Николу Пашиняну фигур в системе власти.

Ранее Пашинян назвал коллективное бессознательное армянского общества «антигосударственным».