Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр внутренних дел Армении подал в отставку

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку

close
Полиция Республики Армения

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку. Об этом агентству Armen Press сообщил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян.

ТАСС отмечает, что Казарян являлся одной из самых приближенных к премьер-министру Николу Пашиняну фигур в системе власти.

Ранее заявления об отставке подали председатель Высшего судебного совета Армении Карен Андреасян и глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян.

По данным армянской прессы, в отставку также собираются уйти глава Следственного комитета Аргишти Кярамян, председатель КГБ Рустам Бадасян и министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

14 ноября Пашинян на заседании правительства выражал недовольство работой правоохранительных органов и судебной системы и объявил о масштабной реструктуризации полицейской системы страны. Премьер анонсировал создание полицейской гвардии, которая с 1 октября 2025 года станет правопреемницей войск полиции.

Ранее Пашинян назвал коллективное бессознательное армянского общества «антигосударственным».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами