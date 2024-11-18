Министр внутренних дел Армении подал в отставку

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку. Об этом агентству Armen Press сообщил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян.

ТАСС отмечает, что Казарян являлся одной из самых приближенных к премьер-министру Николу Пашиняну фигур в системе власти.

Ранее заявления об отставке подали председатель Высшего судебного совета Армении Карен Андреасян и глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян.

По данным армянской прессы, в отставку также собираются уйти глава Следственного комитета Аргишти Кярамян, председатель КГБ Рустам Бадасян и министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

14 ноября Пашинян на заседании правительства выражал недовольство работой правоохранительных органов и судебной системы и объявил о масштабной реструктуризации полицейской системы страны. Премьер анонсировал создание полицейской гвардии, которая с 1 октября 2025 года станет правопреемницей войск полиции.

Ранее Пашинян назвал коллективное бессознательное армянского общества «антигосударственным».