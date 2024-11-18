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В Кремле отреагировали на слухи о плане Эрдогана по Украине

Песков: предполагаемый план Эрдогана по «заморозке» неприемлем для России

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Michael Varaklas/AP

План по заморозке украинского конфликта, который, по информации агентства Bloomberg, якобы собирается представить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России не подходит. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание на публикацию [Bloomberg], но не владеем данным на этот счет. Вариант «заморозки» по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны. Сформулированные президентом [Владимиром] Путиным условия сохраняют актуальность. Это то, что нужно сделать, чтобы боевые действия были остановлены», — сказал представитель Кремля.

18 ноября Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Эрдоган намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки России.

Кроме того, турецкое предложение «заморозки» конфликта предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Эрдоган, как ожидается, предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и обеспечить Украине западные военные поставки в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Эрдоган заявил, что ООН неспособна предотвратить конфликты.

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