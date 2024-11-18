В Кремле отреагировали на слухи о плане Эрдогана по Украине

План по заморозке украинского конфликта, который, по информации агентства Bloomberg, якобы собирается представить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России не подходит. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание на публикацию [Bloomberg], но не владеем данным на этот счет. Вариант «заморозки» по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны. Сформулированные президентом [Владимиром] Путиным условия сохраняют актуальность. Это то, что нужно сделать, чтобы боевые действия были остановлены», — сказал представитель Кремля.

18 ноября Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Эрдоган намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки России.

Кроме того, турецкое предложение «заморозки» конфликта предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Эрдоган, как ожидается, предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и обеспечить Украине западные военные поставки в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Эрдоган заявил, что ООН неспособна предотвратить конфликты.