В Кремле отреагировали на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ ракетами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

«Мы обратили внимание на публикации, где без ссылок на официальные источники содержится эта информация. Здесь позиция нашего президента была предельно четко сформулирована в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда выступал на культурном форуме несколько месяцев назад. Рекомендую еще раз ознакомиться с этими словами президента», — сказал представитель Кремля.

В сентябре президент России Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге заявлял, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что США, страны НАТО, Европы воюют с Россией. Президент пояснил, что украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Дональд Трамп — младший назвал «имбецилами» политиков, которые разрешили Украине наносить удары их оружием вглубь территории России.