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Во Франции призвали покончить с «безумием» на фоне данных о разрешении бить по РФ ракетами

Филиппо призвал покончить с «безумием» в связи с разрешением бить ракетами по РФ

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал «положить конец безумию» на фоне информации о том, что западные страны дали разрешение Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет. Соответствующий пост опубликован на странице политика в соцсети X.

«Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!» — написал Филиппо.

Он также привел слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат заявляла, что если Украине разрешат бить дальнобойными ракетами по России, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с РФ, а Москва в свою очередь даст неминуемый и разрушительный ответ.

Незадолго до этого появилось сообщение о снятии президентом США Джо Байденом запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по России. По данным источников The New York Times, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Дональд Трамп — младший назвал «имбецилами» политиков, которые разрешили Украине наносить удары их оружием вглубь территории России.

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