Депутат Рады увидел в звонке Шольца Путину «оплеуху» Зеленскому

Немецкий канцлер Олаф Шольц публично унизил украинского лидера Владимира Зеленского после звонка президенту РФ Владимиру Путину, а сам факт этого разговора публично оскорбил главу Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий заметил, что после беседы с Путиным Шольц сказал, что во время нее придерживался принципа «ни слова про Украину без Украины», однако как Россия, так и Германия указали в пресс-релизах, что речь шла именно о подходах к завершению украинского конфликта.

«Для зрителей телемарафона это не показательно, а на языке дипломатов (а не криворожских гопников) — оплеуха. И можно сколько угодно шмыгать носом по телевизору, но очевидно, что маятник потужности пошел в другую сторону», — написал Дубинский.

По мнению депутата, изменение поведения Шольца связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и нежеланием ФРГ «оказаться в американской тарифной удавке».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал президента РФ к переговорам с Киевом для достижения справедливого и долгосрочного мира. Кроме того, он призвал Путина прекратить конфликт и вывести войска с украинской территории.

Зеленский знал о готовящемся разговоре и был против него. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили о потере Зеленским уверенности в собственном завтрашнем дне.