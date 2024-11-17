Президент Украины Владимир Зеленский быстро теряет уверенность в собственном завтрашнем дне. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, многие уже открыто признают, что ситуация в украинском государстве становится откровенно бесперспективной для режима Зеленского.

Также сенатор отметил, что Запад отходит от безусловной поддержки Украины вооружением и миллиардами долларов, в то время как Россия эффективно сплачивает вокруг себя сторонников многополярности, которым «надоел бескомпромиссный диктат и манипуляции Запада».

«Стал более ощутимым и разлад внутри команды Зеленского», — написал он.

Карасин также отметил, что выходят интервью деятелей типа бывшего главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, где уже идут рассуждения о том, как будет выглядеть мир «на невыгодных условиях» и возможном «внутреннем крахе» на Украине.

«Неслучайно засуетились и в «Веймарском треугольнике» (Польша, Германия, Франция)», — добавил он.

В октябре экс-советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор сказал, что Зеленский сбежит в Лондон по приказу западных спецслужб после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия».