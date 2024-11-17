Оппозиция Абхазии предложила замену на место президента Бжании

Один из оппозиционных лидеров, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба во время выступления перед сторонниками предложил компромиссный конституционный вариант развития событий, при котором и.о. президента станет действующий вице-президент Бадра Гунба. Видео обращения Ардзинбы к сторонникам опубликовала газета «Республика Абхазия».

«Принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент [Бадра Гунба], но тогда кабинет министров полностью уходит в отставку», — сказал политик.

Он добавил, что при таком развитии событий место нынешнего премьера займет представитель оппозиции, что позволит сбалансировать исполнительную власть и не допустить использования административного ресурса на будущих выборах в интересах команды президента страны Аслана Бжании.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее Абхазия заявила о негативном влиянии протестов на отношения с Россией.