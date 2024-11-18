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Зеленского предупредили после разрешения ВСУ бить вглубь России

Журналист Хинкл: решение США по ATACMS определило судьбу Зеленского

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Bernadett Szabo/Reuters

Решение США позволить ВСУ наносить удары западными дальнобойными ракетами по территории России приведет режим украинского лидера Владимира Зеленского к концу. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США», — подчеркнул журналист.

После решения США разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS судьба Зеленского уже предрешена, отметил Хинкл.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что соответствующее решение Вашингтона ничего не поменяет в ходе СВО.

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют.

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