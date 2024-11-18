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В Госдуме ответили на решение США позволить ВСУ бить вглубь территории России

Депутат Ивлев: разрешение ВСУ бить вглубь России не повлияет на ход СВО

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России ничего не поменяет в ходе СВО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Это решение никоим образом не изменит ход СВО, и любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета», — подчеркнул депутат.

По словам Ивлева, весь мир должен понимать, что Соединенные Штаты провоцируют Россию на силовой ответ Вашингтону и остальным странам НАТО.

Разрешение ВСУ бить вглубь территории России стало «истерикой» в США, отметил депутат.

До этого американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после появления в СМИ данных о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км для ударов по РФ, напомнил в соцсети X об ответе Москвы.

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в США признали, что удары ATACMS по России ничего не поменяют.

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