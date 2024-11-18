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Францию и Британию призвали изменить решение по ударам вглубь России

Постпред Ульянов: Франция и Британия могут изменить решение по ударам вглубь РФ

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

У Франции и Великобритании есть шанс изменить свое решение разрешить ВСУ удары по территории России ракетами Storm Shadow ради безопасности Европы. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов, передает РИА Новости.

«У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого французская газета Le Figaro писала, что Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

Однако долгое время Британия и Франция запрещали Киеву использовать эти ракеты для ударов по территории России — кроме пяти регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), которые на Западе не признают территорией России.

Ранее Reuters узнал о скорых планах Украины нанести удары ATACMS по Курской области.

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