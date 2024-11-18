Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg узнал о планах Запада принудить Украину к миру с Россией

Bloomberg: союзники Украины признают необходимость пойти на компромисс с Россией

close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союзники Украины все больше склоняются к тому, что президент страны Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией, сейчас его подталкивают к рассмотрению разных возможностей привлечения Москвы к столу переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что новые требования стран Запада к Киеву по урегулированию конфликта говорят о том, что они пытаются опередить возвращение на президентский пост в США республиканца Дональда Трампа, одержавшего 5 ноября победу на выборах, и возможность резкого снижения поддержки со стороны Вашингтона.

Глава Международной ассоциации политической науки, профессор политических наук турецкого университета Бильги Ильтер Туран предположил, что Трамп может заставить Украину принять территориальные требования России.

Ранее стало известно о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами