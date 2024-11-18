Bloomberg узнал о планах Запада принудить Украину к миру с Россией

Союзники Украины все больше склоняются к тому, что президент страны Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией, сейчас его подталкивают к рассмотрению разных возможностей привлечения Москвы к столу переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что новые требования стран Запада к Киеву по урегулированию конфликта говорят о том, что они пытаются опередить возвращение на президентский пост в США республиканца Дональда Трампа, одержавшего 5 ноября победу на выборах, и возможность резкого снижения поддержки со стороны Вашингтона.

Глава Международной ассоциации политической науки, профессор политических наук турецкого университета Бильги Ильтер Туран предположил, что Трамп может заставить Украину принять территориальные требования России.

Ранее стало известно о «козыре» Трампа на переговорах с Россией