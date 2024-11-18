Эксперт раскрыл стратегию Трампа в решении конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может заставить Украину принять территориальные требования России. Об этом заявил глава Международной ассоциации политической науки, профессор политических наук турецкого университета Бильги Ильтер Туран, передает ТАСС.

«Он (Трамп. – Прим. ред.) захочет заставить Украину согласиться на (мирный. – Прим. ред.) договор, приняв некоторые территориальные требования русских», — отметил аналитик.

По словам Турана, Трамп сам желает завершения конфликта на Украине. Эксперт напомнил, что будущий американский президент возражал против предоставления мирной помощи Киеву.

До этого турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявлял, что предметом переговоров по Украине между Россией и США может стать отмена антироссийских санкций, Трамп будет использовать этот вопрос как козырь при решении конфликта.

Ранее Эрдоган захотел представить свой план урегулирования конфликта на Украине.