Дипломат перечислила самых активных поставщиков дронов Киеву

Германия, Франция и Великобритания входят в число стран, которые активнее всех поставляют Украине беспилотные летательные аппараты. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

«Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», — подчеркнула она.

Дипломат обратила внимание на то, что западные страны наращивают сотрудничество с Киевом в сфере беспилотников. В частности, подписан меморандум между американской корпорацией Boeing и «Антонов», не исключается возможность открытия на Украине совместного с Турцией завода по производству беспилотников.

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal сообщила, что у Вооруженных сил Украины появились дроны, которые способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В статье говорится, что поставщики наращивают производство дронов с компьютерным управлением, «которые дешевы и не поддаются электронному подавлению». Отмечается, что подобные «роботы» со встроенными компьютерами, разработанными американской Auterion и рядом украинских фирм, уже используются на фронте и скоро «заполонят» все небо на поле боя.

До этого газета Washington Post писала, что Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине, поскольку заводы объединения не справляются с потребностями украинских войск. По мнению анонимного собеседника издания, Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и Киеву проще всего делать это самому.

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.