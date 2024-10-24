Американский журналист заявил о «тайном союзе» Путина и Трампа

Между президентом Владимиром Путиным и кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом существует «тайный союз», который российский лидер якобы будет использовать в своих интересах. Об этом в интервью Der Spiegel заявил американский журналист и автор книги «Война» Боб Вудворд.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Трамп положить конец конфликту на Украине за несколько дней, как он неоднократно заявлял, Вудворд усомнился в таком развитии событий, но отметил, что республиканец может оставить Киев.

«Непонятно, что произойдет. Но между Трампом и Путиным существует тайный союз, который Путин знает, как использовать в своих интересах. В любом случае есть опасность, что США упустят этот конфликт из виду и интерес к нему угаснет. Это было бы опасно», — сказал Вудворд.

В июле Трамп рассказал, как именно он планирует урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа в случае победы на президентских выборах в США. Республиканец сообщил, что имеет хорошие отношения с Путиным, поэтому обратился бы к нему с просьбой об урегулировании украинского конфликта. Также Трамп пообещал привлечь президента Украины Владимира Зеленского к активному участию в мирных переговорах. Одному бы он обещал богатое вознаграждение, а другому лишение денег, чтобы достичь соглашения.

Ранее Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по «центру чертовой Москвы».