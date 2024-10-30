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В США раскрыли судьбу Зеленского в случае победы Трампа на выборах

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: при победе Трампа Зеленскому будут искать замену

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Shannon Stapleton/Reuters

При нахождении у власти Владимира Зеленского мирного урегулирования конфликта ждать не следует, однако в случае победы на выборах в США Дональда Трампа украинскому лидеру будут искать замену, чтобы начать переговоры. С таким заявлением выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По мнению эксперта, в случае победы Трампа от Зеленского «постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров». Соответствующая инициатива может исходить как от представителей США, так и от сил внутри Украины, предполагает Джонсон.

«Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить», — указал экс-аналитик.

Джонсон также отметил, что Вашингтон поддерживает конфликт строго из экономических выгод, а не из-за убеждений в справедливости. В случае победы России США потеряют огромные средства, подчеркнул он.

27 октября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина не боится возможной победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Он обратил внимание, что Вашингтон является основным союзником Киева. В связи с этим политика американских властей имеет большое значение для Украины.

Ранее американский журналист заявил о «тайном союзе» Путина и Трампа.

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