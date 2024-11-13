Судьба американца Дэниела Мартиндейла является отличным примером того, что России в реальности становится ковчегом для всех, кто разделяет и поддерживает борьбу России за традиционную цивилизацию, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Россия – ковчег, «точка сборки» для западных христиан, для борцов за базовые человеческие ценности и против насаждаемого Западом культа либерального расчеловечивания», — отметил Ухов.

Политолог обратил внимание, что гражданин США Мартиндейл, не смотря на западную пропаганду, понял, что на Украине совершается геноцид русскоязычного населения.

«ВСУ ведут войну на уничтожение, выступая силовым тараном против России и олицетворяемых ею ценностей», — сказал политолог.

Ухов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что на Западе живет много сторонников России.

«На Западе много сторонников, которые разделяют ценностную и геополитическую картину мира. Дэниел – активный участник процесса и настоящий патриот России», — сказал политолог.

Напомним, Дэниел Мартиндейл создал свой Telegram-канал, в котором будет рассказывать о ситуации на Донбассе. Ранее российские военнослужащие вывезли его с подконтрольной Украине территории за помощь Вооруженным силам.