Разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по России не изменит положения ВСУ, эти ракеты будут уничтожены так же, как и другое вооружение, поставляемое украинской армии Соединенными Штатами. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Первоначально HIMARS должны были изменить игру, а затем ATACMS», — отметил американский военный.

По словам Дэвиса, у Соединенных Штатов и Украины нет тех средств, которые имели бы возможность кардинально изменить ход боевых действий на Донбассе.

Подполковник США также напомнил, что ранее на Западе утверждали, что якобы истребители F-16 также могут помочь ВСУ поменять положение на поле боя, однако этого не произошло.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее Маск указал на нюанс в решении США позволить Украине удары по России.