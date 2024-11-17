Экс-глава МИД Австрии прогнозирует обнищание австрийцев без российского газа

Без поставок в страну российского газа граждане Австрии рискуют столкнуться с массовыми банкротствами. Об этом в эфире телеканала RT заявила бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем — очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается в том числе и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД добавила, что в 2021 году зависимость Вены от поставок газа из России составляла около 75%, а в 2024 году эта зависимость составляла уже 90%.

До этого стало известно, что Словакия продолжила получать газ из России на фоне прекращения поставок в Австрию.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.