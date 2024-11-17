Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава МИД Австрии прогнозирует обнищание австрийцев без российского газа

Карин Кнайсль заявила, что без российского газа австрийцы обанкротятся

close
Shutterstock

Без поставок в страну российского газа граждане Австрии рискуют столкнуться с массовыми банкротствами. Об этом в эфире телеканала RT заявила бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем — очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается в том числе и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД добавила, что в 2021 году зависимость Вены от поставок газа из России составляла около 75%, а в 2024 году эта зависимость составляла уже 90%.

До этого стало известно, что Словакия продолжила получать газ из России на фоне прекращения поставок в Австрию.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами