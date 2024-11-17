Словакия продолжила получать газ из РФ на фоне прекращения поставок в Австрию

Оператор национальной газовой энергосистемы Словакии SPP сообщила, что продолжила получать газ из России на фоне сообщений о прекращении поставок в Австрию. Об этом сообщает Reuters.

«Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе», — говорится в сообщении компании.

Австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 по московскому) в субботу, 16 ноября. По словам главы австрийского регулирующего органа E-Control Альфонса Хабера, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в шантаже Австрии поставками газа. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа поддержит Австрию и газохранилища Евросоюза полны.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.