Шольц заявил, что не откажется от выдвижения на пост канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен отказываться от выдвижения на тот же пост от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах. Его слова приводит ТАСС.

«Я и СДПГ, мы готовы вступить в эту борьбу с целью одержать победу», — заявил он.

В воскресенье, 17 ноября, кандидатуру на пост канцлера ФРГ Роберта Хабека на досрочные парламентские выборы утвердили делегаты проходящего в Висбадене федерального съезда «Союз-90/зеленые».

Политический кризис в Германии возник в связи с разногласиями в правящей коалиции. По результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции. 16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству канцлера Олава Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.