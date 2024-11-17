Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зеленые» утвердили кандидатуру Хабека на пост канцлера ФРГ

«Зеленые» утвердили кандидата Хабека на пост канцлера ФРГ на досрочных выборах

close
Global Look Press

Кандидатуру на пост канцлера ФРГ Роберта Хабека на досрочные парламентские выборы утвердили делегаты проходящего в Висбадене федерального съезда «Союз-90/зеленые». Об этом сообщает ТАСС.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии поддержали 96,48% делегатов. О планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах он заявил 8 ноября. В 2021 году Хабек отказался баллотироваться на пост канцлера Германии в пользу действующей главы МИД Анналены Бербок. Она заявляла, что больше не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг резкой критике решение министра экономики и проблем климата Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии от партии «зеленых». По его словам, министр экономики несет ответственность за экономическую катастрофу и падение промышленности. Зедер отметил, что то, что Хабек объявляет себя кандидатом в канцлеры, «в буквальном смысле является насмешкой над избирателями».

По результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции. 16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству канцлера Олава Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

Ранее Маск назвал Хабека глупцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами