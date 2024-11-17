«Зеленые» утвердили кандидатуру Хабека на пост канцлера ФРГ

Кандидатуру на пост канцлера ФРГ Роберта Хабека на досрочные парламентские выборы утвердили делегаты проходящего в Висбадене федерального съезда «Союз-90/зеленые». Об этом сообщает ТАСС.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии поддержали 96,48% делегатов. О планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах он заявил 8 ноября. В 2021 году Хабек отказался баллотироваться на пост канцлера Германии в пользу действующей главы МИД Анналены Бербок. Она заявляла, что больше не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг резкой критике решение министра экономики и проблем климата Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии от партии «зеленых». По его словам, министр экономики несет ответственность за экономическую катастрофу и падение промышленности. Зедер отметил, что то, что Хабек объявляет себя кандидатом в канцлеры, «в буквальном смысле является насмешкой над избирателями».

По результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции. 16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству канцлера Олава Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

Ранее Маск назвал Хабека глупцом.