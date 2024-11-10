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Маск обозвал вице-президента Германии

Маск назвал вице-президента Германии Хабека глупцом

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elonmusk/X (ранее Twitter)

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X назвал глупцом вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека.

«Хабек — глупец», — написал Маск.

Так Маск прокомментировал публикацию аккаунта Wall Street Silver, в которой сообщается, что Хабек обсуждает массовую цензуру и контроль над алгоритмами соцсетей X и TikTok. Также в публикации говорится, что Хабек лоббировал идею по закрытию всех АЭС Германии, из-за чего в ФРГ «одни из самых высоких расходов на электроэнергию в мире».

Несколькими днями ранее Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом, комментируя новости о развале коалиции в Германии, а также о разговорах о досрочных выборах в ФРГ. Правительство ФРГ прокомментировало резкое заявление. По словам представителя кабмина Германии Кристиане Хофман, соцсети являются важным инструментом в работе и общении внутри правительства страны. Однако «в X царит шутовская свобода», добавила она.

Ранее премьер Баварии назвал выдвижение Хабека в канцлеры ФРГ насмешкой.

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