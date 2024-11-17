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Парламент Грузии соберется в конце ноября

Премьер Кобахидзе: парламент Грузии соберется 25 ноября

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что первое заседание новоизбранного парламента страны состоится 25 ноября. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы предполагаем, что президент вновь нарушит конституцию и не назначит заседание парламента», — сказал он.

По его словам, в таком случае парламент соберется на десятый день после обнародования итогов выборов, то есть 25 ноября.

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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