В офисе Зеленского обеспокоились последствиями звонка Шольца Путину

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя разговор Владимира Путина и Олафа Шольца, призвал не создавать у России иллюзий о том, что «западная цивилизация готова уступить». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он утверждает, что союзники Украины должны наказать Владимира Путина «за игнорирование глобальных правил».

Звонок Шольца лишь «легитимизирует право агрессора», и «усиливает чувство безнаказанности», считает Подоляк. Кроме того, по его словам, разговор лидеров двух стран «унижает демократическую коалицию в глазах союза автократических государств».

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал российского лидера к возобновлению диалога «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время Шольц предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее Кулеба рассказал, как Зеленский отговорил Шольца от звонка Путину.