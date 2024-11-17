Бжания заявил, что оппозиции в Абхазии предложили правовой выход из кризиса

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного главой государства правового решения. Его слова приводит ТАСС.

«Выход предложен... Протестующие освобождают комплекс зданий, после чего президент и парламент принимают необходимые правовые акты», — сказал он.

По его словам, после этого он подает в отставку, «идет процесс выборов, и в рамках выборного процесса определяются предпочтения наших граждан».

Бжания добавил, что оппозиция должна доказать на выборах, имеет ли она широкую поддержку у населения.

«Пусть они это продемонстрируют, что народ их поддерживает на выборах», — заявил он.

Также Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума.

Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее протестующие разожгли костер во дворе президента Абхазии.