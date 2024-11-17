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Оппозиция Абхазии предложила главе минфина стать исполняющим обязанности президента

Оппозиция Абхазии предложила главе минфина Делбе должность и.о. президента

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Министерство Финансов Республики Абхазия

Оппозиция Абхазии предлагает главу минфина республики Владимира Делбу на должность премьера и и. о. президента до новых выборов. Об этом заявил председатель общественной организации «Аруаа», передает ТАСС.

Он добавил, что в случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии координационный совет создаст временное правительство республики.

Двумя днями ранее депутат Кан Кварчия заявлял, что оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу.

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье, 17 ноября, заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики, после этого он готов уйти в отставку.

Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее в Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации в республике.

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