Начался демонтаж забора вокруг комплекса правительства в Сухуме

Начался демонтаж забора, установленного президентом Абхазии Асланом Бжания вокруг комплекса правительственных зданий республики в Сухуме. Об этом в своем Telegram-канале сообщает абхазская «Нужная газета».

На опубликованных кадрах видно, что протестующие отрезают «болгаркой» от забора металлические секции и снимают их.

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье, 17 ноября, заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики. Также Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее протестующие разожгли костер во дворе президента Абхазии.