В ФРГ сообщили, что Украина старается скорее добиться встречи с Трампом

Украина хочет «как можно скорее» добиться встречи с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

Источники газеты в украинских правительственных кругах рассказали, что на Украине в данный момент царит значительная нервозность по поводу неопределенных перспектив после победы Трампа.

»Киев старается как можно скорее добиться с ним [Трампом] встречи», — пишет издание.

Украинский президент Владимир Зеленский в настоящее время пытается понять, насколько Украина может улучшить свое положение, чтобы ему не пришлось «соглашаться на все» при переговорах, подчеркнула Welt.

До этого обозреватель немецкого журнала Bild Пауль Ронцхаймер высказал мнение, что заявление украинского президента о необходимости урегулирования конфликта в 2025 году отражают сложную для ВСУ ситуацию на фронте. По его мнению, Зеленский надеется на Трампа и на сделку о перемирии, которая даст ему время.

Ранее в офисе Зеленского обеспокоились последствиями звонка Шольца Путину.