В ФРГ считают, что слова Зеленского о мире отражают сложную ситуацию для Украины

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости урегулирования конфликта в 2025 году отражают сложную для ВСУ ситуацию на фронте. Такое мнение высказал обозреватель немецкого журнала Bild, заместитель ее главного редактора Пауль Ронцхаймер.

«Высказывания Зеленского отражают сложную ситуацию — Украина испытывает огромные проблемы на фронте, прежде всего, с трудом удается проводить мобилизацию новых солдат», — написал Ронцхаймер.

По его мнению, завершение конфликта в данный момент возможно только при отказе Украины от значительной части территории.

На готовность украинской стороны начать переговоры Россия может отреагировать, выдвинув максимальные требования, при этом Зеленский надеется, что Дональд Трамп добьется сделки о перемирии, которая даст Зеленскому время, считает замглавреда Bild.

Накануне Зеленский в эфире Украинского радио заявил, что конфликт необходимо закончить в следующем году и сделать это «дипломатическими средствами».

По его словам, переговоры с РФ возможны, если Украину будут поддерживать третьи страны.

Ранее Кулеба рассказал, как Зеленский отговорил Шольца от звонка Путину.