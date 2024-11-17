В Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации в республике

Силовое решение ситуации в Абхазии обернется различными негативными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информационный центр президента республики.

«Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису. Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии», — сказано в сообщении.

Президент Абхазии Аслан Бжания 17 ноября заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики. Также Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».