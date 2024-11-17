Президент Абхазии обратился к гражданам республики

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к гражданам республики с призывом не принимать участия в несанкционированных митингах. Об этом сообщает ТАСС.

«Дорогие сограждане, не поддавайтесь на провокации. Не принимайте участие в незаконных и несанкционированных митингах. Нам сейчас это не нужно. Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей Родине», — сказал глава государства.

По его словам, она находится в опасности. В таком сложном положении страна оказалась в результате действий людей, которые попытались совершить государственный переворот, отметил политик.

Еще не поздно все отыграть назад», — добавил он.

Накануне Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума.

Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее президент Южной Осетии созвонился с Бжанией на фоне беспорядков в Абхазии.