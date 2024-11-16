Президент Южной Осетии созвонился с Бжанией на фоне беспорядков в Абхазии

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев провел телефонный разговор со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба южноосетинского политика.

Как отмечается в пресс-релизе, Гаглоев выразил обеспокоенность из-за беспорядков в Сухуме, а также поддержал Бжанию.

«Надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия», — сказал президент Южной Осетии.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее экс-генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».