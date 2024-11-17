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Стало известно, кому может быть выгоден приговор против Марин Ле Пен

Политолог Преображенская: приговор Ле Пен ударит по «Национальному объединению»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Обвинительный приговор в отношении главы парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен будет выгоден центристам. Об этом заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, передает РИА Новости.

«Удар по «Национальному объединению» будет колоссальным. Большой вопрос, сможет ли Жордан Барделла заменить Ле Пен в качестве кандидата в президенты», — заявила она.

По словам политолога, обвинение Ле Пен будет выгодно и премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а также кабинету министров. Преображенская отметила, что исход процесса неочевиден. Решение будет полностью зависеть от суда, но при этом нельзя исключать давления со стороны левых партий и сторонников президента страны Эмманюэля Макрона.

13 ноября прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей занимать выборные должности на аналогичный срок. Кроме того, политику грозит штраф в размере €300 тысяч.

Согласно информации телеканала, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

При этом глава фракции уже заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Ранее политолог назвал настоящую причину расследования против Марин Ле Пен.

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