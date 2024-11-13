Прокуратура Парижа потребовала приговорить Ле Пен к лишению свободы

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей занимать выборные должности на аналогичный срок. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Кроме того, политику грозит штраф в размере €300 тысяч.

Согласно информации телеканала, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

При этом глава фракции уже заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

30 сентября в Париже открылись слушания по делу Марин Ле Пен и правой партии «Национальное объединение» о многолетней растрате средств Европарламента. Они продлятся до 27 ноября.

Всего по данному делу проходят 25 человек, включая основателя «Национального объединения», отца нынешнего лидера партии Жан-Мари Ле Пена. Их подозревают в использовании общественных средств ЕС в качестве оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на партию, в 2004–2016 годах.

Ранее политолог назвал настоящую причину расследования против Марин Ле Пен.